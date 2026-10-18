Лига чемпионов УЕФА: Матч "Сабах" - "Боруссия" будет судить испанская бригада арбитров

Матч Лиги чемпионов УЕФА между бакинским "Сабахом" и дортмундской "Боруссией" будет судить испанская бригада арбитров.

Об этом Report сообщает со ссылкой на УЕФА.

Главным судьей назначен рефери ФИФА Хавьер Альберола Рохас, ему на бровках будут помогать Альфредо Родригес Морено и Карлос Альварес Фернандес. Функции четвертого арбитра выполнит Виктор Гарсия Вердура.

За систему VAR будет отвечать Сесар Сото Градо, его ассистентом назначен Валентин Гомес.

Напомним, что матч "Сабах" - "Боруссия" пройдет 20 октября на Бакинском Олимпийском стадионе, старт запланирован на 20:45.