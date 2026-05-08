İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanın U-16 millisi UEFA İnkişaf Turnirindəki ikinci oyununda da uduzub

    Futbol
    • 08 may, 2026
    • 18:49
    Azərbaycanın U-16 millisi UEFA İnkişaf Turnirindəki ikinci oyununda da uduzub

    16 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan millisi Bakıda təşkil olunan UEFA İnkişaf Turnirində ikinci oyununda da uduzub

    "Report" xəbər verir ki, komanda Rumıniyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət kollektivi ilə görüşdə 1:7 hesabı ilə uduzub.

    Daha əvvəl yığma Litvaya 1:4 hesabı ilə məğlub olmuşdu.

    Görüşlər Binə stadionunda keçirilir.

    Xatırladaq ki, U-16 mayın 11-də, saat 12:00-da isə Gürcüstanla üz-üzə gələcək.

    Azərbaycanın qızlardan ibarət U-16 millisi UEFA İnkişaf Turniri Binə stadionu

    Son xəbərlər

    19:56
    Video

    Masazırda narkotik satan 13 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    19:49

    Seymur Mərdəliyev Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:44

    NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi yaxın vaxtlarda Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    19:38
    Foto

    Gəncə sakini: WUF13-lə bağlı tədbirlər şəhər mühitinin formalaşması üçün vacib addımdır

    Daxili siyasət
    19:35
    Foto

    Naxçıvanda "Heydər Əliyev Kuboku" uğrunda futzal turnirinin püşkatması keçirilib

    Futbol
    19:21
    Video

    Ermənistan XİN başçısının Luis Okampo ilə gizli əlaqələri ifşa olunub

    Xarici siyasət
    19:17
    Foto

    "Ölümün verdiyi həyat" bədii filminin qala gecəsi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:14

    Rəşad Sadıqov: "Aprel ayı bizi çox yordu"

    Futbol
    19:05
    Foto

    Gəncədə WUF13 Festivalı keçirilir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti