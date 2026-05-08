Azərbaycanın U-16 millisi UEFA İnkişaf Turnirindəki ikinci oyununda da uduzub
Futbol
- 08 may, 2026
- 18:49
16 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan millisi Bakıda təşkil olunan UEFA İnkişaf Turnirində ikinci oyununda da uduzub
"Report" xəbər verir ki, komanda Rumıniyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət kollektivi ilə görüşdə 1:7 hesabı ilə uduzub.
Daha əvvəl yığma Litvaya 1:4 hesabı ilə məğlub olmuşdu.
Görüşlər Binə stadionunda keçirilir.
Xatırladaq ki, U-16 mayın 11-də, saat 12:00-da isə Gürcüstanla üz-üzə gələcək.
Son xəbərlər
19:56
Video
Masazırda narkotik satan 13 nəfər saxlanılıbHadisə
19:49
Seymur Mərdəliyev Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edibXarici siyasət
19:44
NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi yaxın vaxtlarda Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİVXarici siyasət
19:38
Foto
Gəncə sakini: WUF13-lə bağlı tədbirlər şəhər mühitinin formalaşması üçün vacib addımdırDaxili siyasət
19:35
Foto
Naxçıvanda "Heydər Əliyev Kuboku" uğrunda futzal turnirinin püşkatması keçirilibFutbol
19:21
Video
Ermənistan XİN başçısının Luis Okampo ilə gizli əlaqələri ifşa olunubXarici siyasət
19:17
Foto
"Ölümün verdiyi həyat" bədii filminin qala gecəsi keçirilibMədəniyyət siyasəti
19:14
Rəşad Sadıqov: "Aprel ayı bizi çox yordu"Futbol
19:05
Foto