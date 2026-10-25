İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb

    Komanda
    • 25 oktyabr, 2026
    • 13:34
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb

    Azərbaycan millisi Bakıda keçirilən U-15 dünya çempionatı və festivalında növbəti qələbəsini qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə Famil Xəlilovun baş məşqçi olduğu komanda Andorra ilə üz-üzə gəlib.

    Hövsan Yarış Kompleksində keçirilən görüş Azərbaycan millisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Yığma bu gün növbəti matçını saat 19:30-da Avstraliya komandasına qarşı keçirəcək.

    Xatırladaq ki, U-15 turnirdə keçirdiyi ilk matçda Timor-Leste yığmasını 6:0 hesabı ilə məğlub edib. Milli oktyabrın 26-da saat 11:30-da İsrail, saat 18:15-də isə Haiti yığması ilə üz-üzə gələcək.

    Turnirdə dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edirlər. Çempionat çərçivəsində 1000-ə yaxın oyun baş tutacaq.

    Oktyabrın 30-da başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçiriləcək. Turnirin final görüşü Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək.

    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb

    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Futbol üzrə Azərbaycan millisi
    Foto
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
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    Azerbaijan beats Andorra 1–0 at U-15 World Cup in Baku
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