Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку

    Командные
    • 25 октября, 2026
    • 13:36
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку

    Сборная Азербайджана по футболу одержала очередную победу на проходящих в Баку чемпионате мира U-15 и фестивале.

    Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Фамиля Халилова встретилась со сборной Андорры.

    Матч, состоявшийся в Говсанском спортивном комплексе, завершился победой азербайджанской команды со счетом 1:0.

    Сегодня сборная Азербайджана проведет следующий матч против Австралии. Начало встречи - в 19:30.

    Напомним, что в первом матче турнира азербайджанская команда разгромила сборную Тимора-Лешти со счетом 6:0. 26 октября национальная команда сыграет с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15.

    В турнире участвуют команды, представляющие ассоциации - члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата состоится около 1 000 матчей.

    Чемпионат мира U-15 проходит в Говсанском спортивном комплексе и завершится 30 октября. Финальный матч турнира состоится в Бакинском кристальном зале.

    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку

    Сборная Азербайджана по футболу Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
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