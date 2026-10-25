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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Yollarda görünüş 500 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    • 25 oktyabr, 2026
    • 13:51
    Yollarda görünüş 500 metrədək məhdudlaşacaq

    Azərbaycanın avtomobil yollarında oktyabrın 26-da müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.

    Yollarda buzlaşma Görünüş məsafəsi
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