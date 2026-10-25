В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

На автомобильных дорогах Азербайджана 26 октября из-за дождя и тумана местами ожидается ухудшение видимости.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в связи с ожидаемой дождливой и туманной погодой в некоторых районах страны дальность видимости на автомагистралях сократится до 500–1000 метров.