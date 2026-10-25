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    В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

    Экология
    • 25 октября, 2026
    • 13:54
    В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

    На автомобильных дорогах Азербайджана 26 октября из-за дождя и тумана местами ожидается ухудшение видимости.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Согласно информации, в связи с ожидаемой дождливой и туманной погодой в некоторых районах страны дальность видимости на автомагистралях сократится до 500–1000 метров.

    Национальная служба гидрометеорологии
    Yollarda görünüş 500 metrədək məhdudlaşacaq
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