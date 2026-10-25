В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах
Экология
- 25 октября, 2026
- 13:54
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
На автомобильных дорогах Азербайджана 26 октября из-за дождя и тумана местами ожидается ухудшение видимости.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, в связи с ожидаемой дождливой и туманной погодой в некоторых районах страны дальность видимости на автомагистралях сократится до 500–1000 метров.
Последние новости
14:50
Германия примет участие в первых учениях "коалиции желающих" в ноябреДругие страны
14:31
Израиль заявил об уничтожении склада оружия ХАМАС в секторе ГазаДругие страны
14:13
Неймар назвал свое удаление с поля проявлением расизмаФутбол
14:04
Саудовская Аравия перехватила 10 баллистических ракет, выпущенных хуситамиДругие страны
13:54
В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогахЭкология
13:36
Фото
Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в БакуКомандные
13:34
Россия заявила о готовности возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноябряДругие страны
13:23
"Барселона" рассматривает возможность приобретения защитника "Ювентуса"Футбол
13:04
Аббас Арагчи призвал свести к нулю присутствие иностранных сил в регионеВ регионе