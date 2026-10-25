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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Türkiyədə ağır yol qəzasında 3 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb

    Region
    • 25 oktyabr, 2026
    • 13:26
    Türkiyədə ağır yol qəzasında 3 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb

    Türkiyənin Ankara vilayətinin Polatlı rayonunda iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 3 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə təcili tibbi yardım, yanğınsöndürmə və jandarm qüvvələri cəlb olunub.

    Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.

    Qəzanın başvermə səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölənlər və yaralılar Ankara Türkiyə Cümhuriyyəti
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