Türkiyədə ağır yol qəzasında 3 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb
Region
- 25 oktyabr, 2026
- 13:26
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Türkiyənin Ankara vilayətinin Polatlı rayonunda iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 3 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə təcili tibbi yardım, yanğınsöndürmə və jandarm qüvvələri cəlb olunub.
Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.
Qəzanın başvermə səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.
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