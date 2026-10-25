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    Rusiya ABŞ və Ukrayna ilə üçtərəfli danışıqları noyabrın 4-dən sonra bərpa etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2026
    • 13:40
    Rusiya ABŞ və Ukrayna ilə üçtərəfli danışıqları noyabrın 4-dən sonra bərpa etməyə hazırdır

    Rusiya ABŞ və Ukrayna ilə üçtərəfli danışıqları noyabrın 4-dən sonra bərpa etməyə hazırdır.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.

    "Növbəti son tarix noyabrın 4-dür, bizim böyük bayramımızdır. Bundan sonra danışıqları bərpa etməyə hazır olacağıq", – o deyib.

    Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski noyabrın əvvəlində Rusiya və ABŞ nümayəndələrinin iştirakı ilə üçtərəfli görüşün keçirilməsi planlarını təsdiqləyib.

    Rusiya Federasiyası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Ukrayna
    Россия заявила о готовности возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября
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