Rusiya ABŞ və Ukrayna ilə üçtərəfli danışıqları noyabrın 4-dən sonra bərpa etməyə hazırdır
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2026
- 13:40
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Rusiya ABŞ və Ukrayna ilə üçtərəfli danışıqları noyabrın 4-dən sonra bərpa etməyə hazırdır.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.
"Növbəti son tarix noyabrın 4-dür, bizim böyük bayramımızdır. Bundan sonra danışıqları bərpa etməyə hazır olacağıq", – o deyib.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski noyabrın əvvəlində Rusiya və ABŞ nümayəndələrinin iştirakı ilə üçtərəfli görüşün keçirilməsi planlarını təsdiqləyib.
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