Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Россия заявила о готовности возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 13:34
    Россия заявила о готовности возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября

    Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной после 4 ноября.

    Как передает Report, со ссылкой на местные медиа об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    "Теперь очередной дедлайн - это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры", - сказал он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы проведения в начале ноября трехсторонней встречи с представителями России и США.

    Российско-украинский конфликт Ушаков Российская Федерация (РФ) Соединенные Штаты Америки (США) Украина
    Rusiya ABŞ və Ukrayna ilə üçtərəfli danışıqları noyabrın 4-dən sonra bərpa etməyə hazırdır
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    14:50
    Германия примет участие в первых учениях "коалиции желающих" в ноябре
    Другие страны
    14:31
    Израиль заявил об уничтожении склада оружия ХАМАС в секторе Газа
    Другие страны
    14:13
    Неймар назвал свое удаление с поля проявлением расизма
    Футбол
    14:04
    Саудовская Аравия перехватила 10 баллистических ракет, выпущенных хуситами
    Другие страны
    13:54
    В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах
    Экология
    13:36
    Фото
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Командные
    13:34
    Россия заявила о готовности возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября
    Другие страны
    13:23
    "Барселона" рассматривает возможность приобретения защитника "Ювентуса"
    Футбол
    13:04
    Аббас Арагчи призвал свести к нулю присутствие иностранных сил в регионе
    В регионе
    Лента новостей