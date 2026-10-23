Зеленский подтвердил планы трехсторонней встречи Украины, России и США

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы проведения в начале ноября трехсторонней встречи с представителями России и США.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом Зеленский сказал во время онлайн-выступления в вашингтонском Hudson Institute.

Зеленский отметил, что провел телефонный разговор с представителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

"Мы готовы встретиться в любой день, даже завтра, но все зависит от россиян", - сказал Зеленский.

Президент Украины напомнил, что проведение подобной встречи ожидалось еще в сентябре. Однако она не состоялась, поскольку, по его словам, "российская сторона нашла причину отказаться от переговоров".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трехсторонняя встреча пройдет в начале ноября в Абу-Даби. По его словам, ее основной темой станет обеспечение безопасности России и Украины после достижения мирного урегулирования.