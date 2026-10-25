Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb
Ekologiya
- 25 oktyabr, 2026
- 14:17
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının yüksək dağlıq ərazilərində qar yağıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, qar Şahbuz rayonunun yüksək dağlıq ərazilərində, eləcə də Ordubad rayonunun Nürgüt kəndi ətrafında, Göygöl və Gəmiqayırma zirvələrində müşahidə olunub.
Bundan başqa, Parağaçay ərazisində, 3500 metr yüksəklikdə yerləşən Səfər dərəsi və Qapıcıq zirvəsinə də qar yağıb.
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