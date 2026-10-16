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    Кулбергс: Украинцы платят за войну жизнями, помощь Европы должна продолжаться

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 11:42
    Кулбергс: Украинцы платят за войну жизнями, помощь Европы должна продолжаться

    Украина платит жизнями своих граждан за сопротивление российским войскам. Европейские страны помогают Киеву деньгами, и эта поддержка должна продолжаться.

    Как сообщает европейское бюро Report, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс журналистам перед началом второго дня саммита глав государств и правительств ЕС, где основным вопросом повестки является поддержка Украины.

    "Они делают это ценой своих жизней. Мы пока используем только деньги, и эти деньги необходимы", - сказал Кулбергс.

    По его словам, Украине необходима как финансовая, так и военная помощь, чтобы выдержать предстоящую зиму и продолжить сопротивление российским войскам. При этом Кулбергс предупредил, что рост доходов России на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива может дать Москве дополнительные ресурсы для продолжения войны.

    Кулбергс также выступил за использование замороженных российских активов для поддержки Киева.

    "Замороженные активы есть. Россия нарушает все правила (...) Эти активы должны использоваться для поддержки Украины", - заявил он.

    Андриса Кулбергс Российско-украинский конфликт
    Kulberqs: Ukrayna xalqı canı ilə müharibənin bədəlini ödəyir, Avropa yardımı davam etdirməlidir
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