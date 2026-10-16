На мировых рынках цены на сахар резко взлетели из-за аномальной летней жары
- 16 октября, 2026
- 11:36
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Мировые цены на сахар резко взлетели из-за аномальной летней жары, которая навредила урожаю.
Как передает Report, об этом пишет издание The New York Times.
"Мировые цены на сахар резко взлетели, поскольку жаркое и засушливое лето выжгло большую часть сахарных плантаций по всему миру, что привело к росту цен на продовольствие в целом", - отмечает издание.
Наибольший урон от засухи потерпела Индия, занимающая второе место по экспорту сахара. И его дефицит сахара заставил правительство прибегнуть к импорту из других стран, что еще больше подстегнуло глобальный рост цен на продукт.
Низкий урожай сахара произошел из-за сильной засухи, которая была вызванная сильным явлением Эль-Ниньо. Эль-Ниньо - природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Для сахара Эль-Ниньо представляет особую проблему - он усиливает осадки в сельскохозяйственных регионах Южного полушария и одновременно усугубляет засуху к северу от экватора.