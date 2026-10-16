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    Натиг Мамедли: Журналисты играют ключевую роль в донесении голоса Азербайджана в цифровую эпоху

    Другие
    • 16 октября, 2026
    • 11:34
    Натиг Мамедли: Журналисты играют ключевую роль в донесении голоса Азербайджана в цифровую эпоху

    Журналисты играют важнейшую роль в донесении позиции Азербайджана до международной общественности в цифровую эпоху.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Совета по медиа и вещанию Натиг Мамедли на IX съезде журналистов Азербайджана.

    Он отметил, что журналистика во все времена оставалась ведущей сферой, отвечающей требованиям эпохи.

    "Мы сейчас живем в цифровую эпоху, и наши журналисты играют исключительную роль в донесении голоса Азербайджана в цифровом пространстве", - подчеркнул он.

    Мамедли отметил, что президент Ильхам Алиев в этом году наградил азербайджанских журналистов:

    "Как вам известно, ранее в этом году президент Ильхам Алиев особо отметил ряд сфер - в том числе журналистику, - которые играют важнейшую роль в сохранении и развитии азербайджанского языка. На журналистах лежит особо ответственная миссия: мы должны принимать активное участие в развитии и защите азербайджанского языка. В своих недавних выступлениях президент также затронул тему политических и идеологических угроз, направленных против нашей страны. Кроме того, вы знаете, что Совет по СМИ и телерадиовещанию Азербайджанской Республики регулярно выступает с заявлениями, чтобы дать отпор дезинформации, направленной против нашего государства".

    Совет по медиа и вещанию
    Natiq Məmmədli: Jurnalistlər rəqəmsal mühitdə Azərbaycanın səsinin çatdırılmasında müstəsna rol oynayır
    44 - Tezliklə
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