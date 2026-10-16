Натиг Мамедли: Журналисты играют ключевую роль в донесении голоса Азербайджана в цифровую эпоху

Журналисты играют важнейшую роль в донесении позиции Азербайджана до международной общественности в цифровую эпоху.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Совета по медиа и вещанию Натиг Мамедли на IX съезде журналистов Азербайджана.

Он отметил, что журналистика во все времена оставалась ведущей сферой, отвечающей требованиям эпохи.

"Мы сейчас живем в цифровую эпоху, и наши журналисты играют исключительную роль в донесении голоса Азербайджана в цифровом пространстве", - подчеркнул он.

Мамедли отметил, что президент Ильхам Алиев в этом году наградил азербайджанских журналистов:

"Как вам известно, ранее в этом году президент Ильхам Алиев особо отметил ряд сфер - в том числе журналистику, - которые играют важнейшую роль в сохранении и развитии азербайджанского языка. На журналистах лежит особо ответственная миссия: мы должны принимать активное участие в развитии и защите азербайджанского языка. В своих недавних выступлениях президент также затронул тему политических и идеологических угроз, направленных против нашей страны. Кроме того, вы знаете, что Совет по СМИ и телерадиовещанию Азербайджанской Республики регулярно выступает с заявлениями, чтобы дать отпор дезинформации, направленной против нашего государства".