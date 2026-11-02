Посол Польши при ООН обратился с просьбой досрочно завершить миссию

Посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский завершит дипломатическую миссию при Организации.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр написал на своей странице в соцсети Х.

"Посол Кшиштоф Щерский обратился к министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому с просьбой о сокращении своей дипломатической миссии при ООН. Министр Сикорский удовлетворил эту просьбу. Посол Щерский завершит миссию в этом месяце", - написал Вевюр.