Посол Польши при ООН обратился с просьбой досрочно завершить миссию
Другие страны
- 02 ноября, 2026
- 20:34
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Посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский завершит дипломатическую миссию при Организации.
Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр написал на своей странице в соцсети Х.
"Посол Кшиштоф Щерский обратился к министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому с просьбой о сокращении своей дипломатической миссии при ООН. Министр Сикорский удовлетворил эту просьбу. Посол Щерский завершит миссию в этом месяце", - написал Вевюр.
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