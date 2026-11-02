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    Посол Польши при ООН обратился с просьбой досрочно завершить миссию

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 20:34
    Посол Польши при ООН обратился с просьбой досрочно завершить миссию

    Посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский завершит дипломатическую миссию при Организации.

    Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр написал на своей странице в соцсети Х.

    "Посол Кшиштоф Щерский обратился к министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому с просьбой о сокращении своей дипломатической миссии при ООН. Министр Сикорский удовлетворил эту просьбу. Посол Щерский завершит миссию в этом месяце", - написал Вевюр.

    Кшиштоф Щерски Организация Объединённых Наций (ООН) Польша
    Polşanın BMT-dəki səfiri missiyasını vaxtından əvvəl başa çatdırmaq xahişi ilə müraciət edib
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