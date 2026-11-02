Polşanın BMT-dəki səfiri missiyasını vaxtından əvvəl başa çatdırmaq xahişi ilə müraciət edib
Digər ölkələr
- 02 noyabr, 2026
- 20:42
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Polşanın BMT-dəki səfiri Kşiştof Şerski təşkilatdakı diplomatik missiyasını başa çatdıracaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maçey Vevyur "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
"Polşanın BMT-dəki səfiri Kşiştof Şerski xarici işlər naziri Radoslav Sikorskidən BMT-dəki diplomatik missiyasının müddətinin qısaldılmasını xahiş edib. Nazir Sikorski bu xahişi yerinə yetirib. Səfir Şerski missiyanı bu ay başa çatdıracaq", - Vevyur qeyd edib.
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