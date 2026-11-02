İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Polşanın BMT-dəki səfiri missiyasını vaxtından əvvəl başa çatdırmaq xahişi ilə müraciət edib

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2026
    • 20:42
    Polşanın BMT-dəki səfiri missiyasını vaxtından əvvəl başa çatdırmaq xahişi ilə müraciət edib

    Polşanın BMT-dəki səfiri Kşiştof Şerski təşkilatdakı diplomatik missiyasını başa çatdıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maçey Vevyur "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Polşanın BMT-dəki səfiri Kşiştof Şerski xarici işlər naziri Radoslav Sikorskidən BMT-dəki diplomatik missiyasının müddətinin qısaldılmasını xahiş edib. Nazir Sikorski bu xahişi yerinə yetirib. Səfir Şerski missiyanı bu ay başa çatdıracaq", - Vevyur qeyd edib.

    Kşiştof Şerski Radoslav Sikorski Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Polşa
    Посол Польши при ООН обратился с просьбой досрочно завершить миссию
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