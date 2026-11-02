Азербайджанский каратист завоевал серебро на чемпионате Европы
Индивидуальные
- 02 ноября, 2026
- 19:44
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Азербайджанский каратист Юсиф Гахраманлы завоевал серебряную медаль на 16-м чемпионате Европы по шотокан каратэ в Софии.
Как сообщили Report в Федерации каратэ Азербайджана, спортсмен занял второе место в весовой категории до 70 кг среди юношей до 15 лет.
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