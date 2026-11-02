Азербайджанский каратист завоевал серебро на чемпионате Европы

Азербайджанский каратист Юсиф Гахраманлы завоевал серебряную медаль на 16-м чемпионате Европы по шотокан каратэ в Софии.

Как сообщили Report в Федерации каратэ Азербайджана, спортсмен занял второе место в весовой категории до 70 кг среди юношей до 15 лет.