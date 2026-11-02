Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Азербайджанский каратист завоевал серебро на чемпионате Европы

    Индивидуальные
    • 02 ноября, 2026
    • 19:44
    Азербайджанский каратист завоевал серебро на чемпионате Европы

    Азербайджанский каратист Юсиф Гахраманлы завоевал серебряную медаль на 16-м чемпионате Европы по шотокан каратэ в Софии.

    Как сообщили Report в Федерации каратэ Азербайджана, спортсмен занял второе место в весовой категории до 70 кг среди юношей до 15 лет.

    Азербайджанский каратист завоевал серебро на чемпионате Европы
    Азербайджанский каратист завоевал серебро на чемпионате Европы
    Федерация каратэ Азербайджана
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    Azərbaycanlı karateçi Yusif Qəhrəmanlı Avropa birinciliyində gümüş medal qazanıb
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    Azerbaijani karateka wins silver at European Shotokan Championships
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