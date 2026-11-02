Протестующие в Британии заблокировали вход на авиабазу ВВС США

Несколько протестующих заблокировали главный вход на авиабазу Лейкенхит в Великобритании, используемую Военно-воздушными силами США.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, правоохранители проводят аресты по подозрению в нарушении общественного порядка и совершении других правонарушений.

По данным протестной группы "Нет больше кровавым войнам" (No More Bloody Wars), акция направлена против "незаконных войн" с участием США и приурочена к промежуточным выборам в американский Конгресс, которые состоятся во вторник.

Десять участников акции использовали специальные прочные замки, чтобы прикрепить себя к автомобилю и друг к другу у главного входа на базу.

Протестующие призвали британское правительство закрыть американские военные базы на территории страны, заявив о необходимости прекратить поддержку Лондоном конфликтов на Ближнем Востоке.