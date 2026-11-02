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    Протестующие в Британии заблокировали вход на авиабазу ВВС США

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 19:40
    Протестующие в Британии заблокировали вход на авиабазу ВВС США

    Несколько протестующих заблокировали главный вход на авиабазу Лейкенхит в Великобритании, используемую Военно-воздушными силами США.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, правоохранители проводят аресты по подозрению в нарушении общественного порядка и совершении других правонарушений.

    По данным протестной группы "Нет больше кровавым войнам" (No More Bloody Wars), акция направлена против "незаконных войн" с участием США и приурочена к промежуточным выборам в американский Конгресс, которые состоятся во вторник.

    Десять участников акции использовали специальные прочные замки, чтобы прикрепить себя к автомобилю и друг к другу у главного входа на базу.

    Протестующие призвали британское правительство закрыть американские военные базы на территории страны, заявив о необходимости прекратить поддержку Лондоном конфликтов на Ближнем Востоке.

    Акции протеста Великобритания Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Britaniyada etirazçılar ABŞ-nin aviabazasının girişini bağlayıblar
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