Протестующие в Британии заблокировали вход на авиабазу ВВС США
- 02 ноября, 2026
- 19:40
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Несколько протестующих заблокировали главный вход на авиабазу Лейкенхит в Великобритании, используемую Военно-воздушными силами США.
Как сообщает Report со ссылкой на BBC, правоохранители проводят аресты по подозрению в нарушении общественного порядка и совершении других правонарушений.
По данным протестной группы "Нет больше кровавым войнам" (No More Bloody Wars), акция направлена против "незаконных войн" с участием США и приурочена к промежуточным выборам в американский Конгресс, которые состоятся во вторник.
Десять участников акции использовали специальные прочные замки, чтобы прикрепить себя к автомобилю и друг к другу у главного входа на базу.
Протестующие призвали британское правительство закрыть американские военные базы на территории страны, заявив о необходимости прекратить поддержку Лондоном конфликтов на Ближнем Востоке.