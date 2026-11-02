Britaniyada etirazçılar ABŞ-nin aviabazasının girişini bağlayıblar
- 02 noyabr, 2026
- 19:52
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Bir qrup etirazçı Böyük Britaniyada ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin istifadə etdiyi Leykenhit aviabazasının əsas girişini bağlayıb.
"Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, hüquq-mühafizə orqanları ictimai asayişi pozma və digər hüquqpozmalar törətmə şübhəsi ilə həbslər həyata keçirirlər.
"Qanlı müharibələrə son" (No More Bloody Wars) etiraz qrupunun məlumatına görə, aksiya ABŞ-nin iştirak etdiyi "qanunsuz müharibələrə" qarşı yönəlib və sabah keçiriləcək ABŞ Konqresinə aralıq seçkilərlə əlaqələndirilib.
Aksiyanın on iştirakçısı bazanın əsas girişində özlərini avtomobilə və bir-birinə bağlamaq üçün xüsusi möhkəm qıfıllardan istifadə ediblər.
Etirazçılar Britaniya hökumətini ölkə ərazisindəki ABŞ hərbi bazalarını bağlamağa çağırıb, Londonun Yaxın Şərqdəki münaqişələrə dəstəyini dayandırmasının vacibliyini vurğulayıblar.