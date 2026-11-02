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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Britaniyada etirazçılar ABŞ-nin aviabazasının girişini bağlayıblar

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2026
    • 19:52
    Britaniyada etirazçılar ABŞ-nin aviabazasının girişini bağlayıblar

    Bir qrup etirazçı Böyük Britaniyada ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin istifadə etdiyi Leykenhit aviabazasının əsas girişini bağlayıb.

    "Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, hüquq-mühafizə orqanları ictimai asayişi pozma və digər hüquqpozmalar törətmə şübhəsi ilə həbslər həyata keçirirlər.

    "Qanlı müharibələrə son" (No More Bloody Wars) etiraz qrupunun məlumatına görə, aksiya ABŞ-nin iştirak etdiyi "qanunsuz müharibələrə" qarşı yönəlib və sabah keçiriləcək ABŞ Konqresinə aralıq seçkilərlə əlaqələndirilib.

    Aksiyanın on iştirakçısı bazanın əsas girişində özlərini avtomobilə və bir-birinə bağlamaq üçün xüsusi möhkəm qıfıllardan istifadə ediblər.

    Etirazçılar Britaniya hökumətini ölkə ərazisindəki ABŞ hərbi bazalarını bağlamağa çağırıb, Londonun Yaxın Şərqdəki münaqişələrə dəstəyini dayandırmasının vacibliyini vurğulayıblar.

    Etiraz aksiyaları Böyük Britaniya Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Протестующие в Британии заблокировали вход на авиабазу ВВС США
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