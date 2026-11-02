Кондратюк: В Украине с начала конфликта погибли 768 детей

В результате конфликта с Россией в Украине погибли 768 детей.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк написала в соцсети X.

"С 24 февраля 2022 (с начала российско-украинского конфликта - ред.) года убиты 768 украинских детей. Вчера российский беспилотник унес жизнь еще одного ребенка в Украине. Покойся с миром, Арина Пидручная", - написала она.