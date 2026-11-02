Кондратюк: В Украине с начала конфликта погибли 768 детей
Другие страны
- 02 ноября, 2026
- 19:50
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В результате конфликта с Россией в Украине погибли 768 детей.
Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк написала в соцсети X.
"С 24 февраля 2022 (с начала российско-украинского конфликта - ред.) года убиты 768 украинских детей. Вчера российский беспилотник унес жизнь еще одного ребенка в Украине. Покойся с миром, Арина Пидручная", - написала она.
From 24.02.22 Russia killed 768 Ukranian children. Yesterday Russian drone killed another innocent child in Ukraine. 🙏 Rest with the angels, Arina Pidruchna— Olena Kondratiuk (@Ole_Kondratiuk) November 2, 2026
Kondratiuk: Rusiya ilə münaqişə başlayandan 768 ukraynalı uşaq həlak olub
Kondratiuk: War has claimed lives of 768 Ukrainian children
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