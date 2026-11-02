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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Кондратюк: В Украине с начала конфликта погибли 768 детей

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 19:50
    Кондратюк: В Украине с начала конфликта погибли 768 детей

    В результате конфликта с Россией в Украине погибли 768 детей.

    Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк написала в соцсети X.

    "С 24 февраля 2022 (с начала российско-украинского конфликта - ред.) года убиты 768 украинских детей. Вчера российский беспилотник унес жизнь еще одного ребенка в Украине. Покойся с миром, Арина Пидручная", - написала она.

    Елена Кондратюк Российско-украинский конфликт
    Kondratiuk: Rusiya ilə münaqişə başlayandan 768 ukraynalı uşaq həlak olub
    Kondratiuk: War has claimed lives of 768 Ukrainian children
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