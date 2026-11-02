İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Kondratiuk: Rusiya ilə münaqişə başlayandan 768 ukraynalı uşaq həlak olub

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2026
    • 19:59
    Kondratiuk: Rusiya ilə münaqişə başlayandan 768 ukraynalı uşaq həlak olub

    Rusiya ilə münaqişə nəticəsində 768 uşaq ukraynalı həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Ali Radası sədrinin müavini Olena Kondratiuk "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "2022-ci il fevralın 24-dən (Rusiya-Ukrayna münaqişəsi başlayandan - red.) 768 ukraynalı uşaq öldürülüb. Dünən Rusiya pilotsuz uçuş aparatı Ukraynada daha bir uşağın həyatına son qoydu. Nur içində yat, Arina Pidruçnaya", - o qeyd edib.

    Olena Kondratiuk Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Кондратюк: В Украине с начала конфликта погибли 768 детей
    Kondratiuk: War has claimed lives of 768 Ukrainian children
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