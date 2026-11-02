Kondratiuk: Rusiya ilə münaqişə başlayandan 768 ukraynalı uşaq həlak olub
Digər ölkələr
- 02 noyabr, 2026
- 19:59
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Rusiya ilə münaqişə nəticəsində 768 uşaq ukraynalı həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Ali Radası sədrinin müavini Olena Kondratiuk "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"2022-ci il fevralın 24-dən (Rusiya-Ukrayna münaqişəsi başlayandan - red.) 768 ukraynalı uşaq öldürülüb. Dünən Rusiya pilotsuz uçuş aparatı Ukraynada daha bir uşağın həyatına son qoydu. Nur içində yat, Arina Pidruçnaya", - o qeyd edib.
Кондратюк: В Украине с начала конфликта погибли 768 детей
Kondratiuk: War has claimed lives of 768 Ukrainian children
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