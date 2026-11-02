В Южной Корее при падении автобуса в кювет пострадали более 20 человек

В Южной Корее автобус, перевозивший 21 сотрудника компании, съехал с дороги и упал в кювет.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Yonhap, в результате аварии 20 пассажиров получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте, а один был госпитализирован.

Отмечается, что водитель автобуса внезапно потерял управление и съехал с дороги. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность транспортного средства.

Полиция расследует обстоятельства для установления причин ДТП.