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    В Южной Корее при падении автобуса в кювет пострадали более 20 человек

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 20:18
    В Южной Корее при падении автобуса в кювет пострадали более 20 человек

    В Южной Корее автобус, перевозивший 21 сотрудника компании, съехал с дороги и упал в кювет.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Yonhap, в результате аварии 20 пассажиров получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте, а один был госпитализирован.

    Отмечается, что водитель автобуса внезапно потерял управление и съехал с дороги. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность транспортного средства.

    Полиция расследует обстоятельства для установления причин ДТП.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Южная Корея
    Cənubi Koreyada avtobusun dərəyə aşması nəticəsində 20-dən çox insan yaralanıb
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