В Южной Корее при падении автобуса в кювет пострадали более 20 человек
Другие страны
- 02 ноября, 2026
- 20:18
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В Южной Корее автобус, перевозивший 21 сотрудника компании, съехал с дороги и упал в кювет.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Yonhap, в результате аварии 20 пассажиров получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте, а один был госпитализирован.
Отмечается, что водитель автобуса внезапно потерял управление и съехал с дороги. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность транспортного средства.
Полиция расследует обстоятельства для установления причин ДТП.
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