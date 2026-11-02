Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Азербайджане предложено создать механизмы поддержки недееспособных лиц в уголовном процессе

    Внутренняя политика
    • 02 ноября, 2026
    • 19:29
    В Азербайджане предложено создать механизмы поддержки недееспособных лиц в уголовном процессе

    Пленум Конституционного суда Азербайджана под председательством Фархада Абдуллаева рекомендовал создать механизмы поддержки недееспособных лиц в уголовном процессе.

    Как сообщает Report, соответствующее решение принято на основании запроса Генеральной прокуратуры.

    На заседании рассматривалось конституционное дело о толковании статей 100.2.1, 100.3 и 469.4 Уголовно-процессуального кодекса во взаимосвязи со статьями 65.7, 142.2 того же Кодекса и некоторыми нормами главы 33 Гражданского процессуального кодекса.

    Изучив и обсудив экспертные заключения и материалы дела, Пленум принял решение.

    С учетом требований статей 26, 60 и 68 Конституции Азербайджана, принципов правовой определенности и законности Милли Меджлису рекомендовано:

    - Законодательно установить процессуальный порядок признания потерпевшего, истца, подозреваемого или обвиняемого и ответчика недееспособным лицом, а также восстановления дееспособности, как это предусмотрено статьей 100.3 Уголовно-процессуального кодекса;

    - Установить в уголовно-процессуальном законодательстве соответствующие механизмы поддержки, обеспечивающие эффективное участие в уголовном процессе потерпевших, которые в связи с нарушениями состояния здоровья, не дающими оснований для признания недееспособными, не могут самостоятельно осуществлять свои уголовно-процессуальные права и обязанности.

    Решение вступает в силу со дня опубликования, является окончательным и не может быть отменено или изменено.

    Конституционный суд Азербайджана
    Cinayət prosesində fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxslərə dəstək mexanizmlərinin yaradılması tövsiyə edilib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    20:30
    Спикер Палаты представителей США Джонсон покинет пост лидера республиканцев
    Другие страны
    20:21
    Фото
    В Баку состоялось официальное открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    Внешняя политика
    20:20
    Вэнс: Республиканцы проиграли на выборах из-за войны с Ираном
    Другие страны
    20:16
    Кямаледдин Гейдаров: Соревнования по пожарно-спасательному спорту укрепляют связи между странами
    Внешняя политика
    20:09
    Кямаледдин Гейдаров: Азербайджан признан одним из международных центров спорта
    Внешняя политика
    20:06
    Фото
    Состоялась презентация фильма İsmayıl məqamı, посвященного шехиду Исмаилу Керимли
    Kультурная политика
    19:56
    Румыния приступила к перезапуску первого энергоблока АЭС после засухи
    Другие страны
    19:46
    Зияфет Аскеров: Азербайджан и Алжир успешно взаимодействуют на международной арене
    Внешняя политика
    19:43
    ОПЕК: Рост расходов на морские перевозки создает угрозы для стабильности энергорынков
    Энергетика
    Лента новостей