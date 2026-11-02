В Азербайджане предложено создать механизмы поддержки недееспособных лиц в уголовном процессе

Пленум Конституционного суда Азербайджана под председательством Фархада Абдуллаева рекомендовал создать механизмы поддержки недееспособных лиц в уголовном процессе.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято на основании запроса Генеральной прокуратуры.

На заседании рассматривалось конституционное дело о толковании статей 100.2.1, 100.3 и 469.4 Уголовно-процессуального кодекса во взаимосвязи со статьями 65.7, 142.2 того же Кодекса и некоторыми нормами главы 33 Гражданского процессуального кодекса.

Изучив и обсудив экспертные заключения и материалы дела, Пленум принял решение.

С учетом требований статей 26, 60 и 68 Конституции Азербайджана, принципов правовой определенности и законности Милли Меджлису рекомендовано:

- Законодательно установить процессуальный порядок признания потерпевшего, истца, подозреваемого или обвиняемого и ответчика недееспособным лицом, а также восстановления дееспособности, как это предусмотрено статьей 100.3 Уголовно-процессуального кодекса;

- Установить в уголовно-процессуальном законодательстве соответствующие механизмы поддержки, обеспечивающие эффективное участие в уголовном процессе потерпевших, которые в связи с нарушениями состояния здоровья, не дающими оснований для признания недееспособными, не могут самостоятельно осуществлять свои уголовно-процессуальные права и обязанности.

Решение вступает в силу со дня опубликования, является окончательным и не может быть отменено или изменено.