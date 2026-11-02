Максат Мамытканов: Сотрудничество между Бишкеком и Баку перешло в стратегическое измерение

Двусторонние отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном динамично развиваются.

Как передает Report, об этом заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов на мероприятии, посвященном 35-й годовщине Дня независимости своей страны.

"Двусторонние отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном динамично развиваются, характеризуясь устойчивым политическим диалогом, активизацией экономических связей и последовательным расширением сотрудничества в различных сферах", - сказал он.

По его словам, в последние годы двустороннее сотрудничество перешло в стратегическое измерение и развивается по нескольким направлениям.

"Регулярные контакты на высоком уровне, деятельность совместных межгосударственных механизмов, включая Межгосударственный совет и Совместную межправительственную комиссию по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, а также реализация конкретных проектов через Азербайджано-Кыргызский фонд развития свидетельствуют об укреплении нашего долгосрочного партнерства", - отметил дипломат.

Он особо выделил государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан 30-31 июля текущего года.

"Этот визит стал знаковым событием в истории двусторонних отношений и вывел кыргызско-азербайджанское сотрудничество на уровень союзнического партнерства благодаря подписанию Договора о союзнических отношениях", - сказал посол.

Мамытканов также отметил, что практическим результатом экономического взаимодействия стало открытие в ходе визита пятизвездочного гостиничного комплекса Baku Hotel на берегу озера Иссык-Куль, а также запуск новых проектов в рамках Азербайджано-Кыргызского фонда развития.

По его словам, сотрудничество двух стран имеет и более широкое региональное значение, способствуя укреплению транспортной взаимосвязанности Центральной Азии и Южного Кавказа.

"Наши страны разделяют мнение о важности соединения железнодорожного проекта Китай – Кыргызстан – Узбекистан с Транскаспийским международным транспортным маршрутом, также известным как Средний коридор. Проекты в этой сфере открывают новые возможности для укрепления транспортной взаимосвязанности Центральной Азии и Южного Кавказа", - подчеркнул дипломат.

Посол также обратил внимание на развитие гуманитарных связей между странами. В частности, он назвал среднюю школу "Айкол Манас" в Агдамском районе символом исторической близости кыргызского и азербайджанского народов.

Среди других значимых совместных инициатив Мамытканов упомянул открытие Парка кыргызско-азербайджанской дружбы и средней школы имени Низами Гянджеви в Бишкеке в октябре 2022 года, а также памятника кыргызскому писателю Чингизу Айтматову в Баку в апреле 2024 года.

Он добавил, что Дни культуры Кыргызстана регулярно проводятся в Азербайджане, а Дни культуры Азербайджана - в Кыргызстане на взаимной основе.