Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Максат Мамытканов: Сотрудничество между Бишкеком и Баку перешло в стратегическое измерение

    Внешняя политика
    • 02 ноября, 2026
    • 19:48
    Максат Мамытканов: Сотрудничество между Бишкеком и Баку перешло в стратегическое измерение

    Двусторонние отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном динамично развиваются.

    Как передает Report, об этом заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов на мероприятии, посвященном 35-й годовщине Дня независимости своей страны.

    "Двусторонние отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном динамично развиваются, характеризуясь устойчивым политическим диалогом, активизацией экономических связей и последовательным расширением сотрудничества в различных сферах", - сказал он.

    По его словам, в последние годы двустороннее сотрудничество перешло в стратегическое измерение и развивается по нескольким направлениям.

    "Регулярные контакты на высоком уровне, деятельность совместных межгосударственных механизмов, включая Межгосударственный совет и Совместную межправительственную комиссию по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, а также реализация конкретных проектов через Азербайджано-Кыргызский фонд развития свидетельствуют об укреплении нашего долгосрочного партнерства", - отметил дипломат.

    Он особо выделил государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан 30-31 июля текущего года.

    "Этот визит стал знаковым событием в истории двусторонних отношений и вывел кыргызско-азербайджанское сотрудничество на уровень союзнического партнерства благодаря подписанию Договора о союзнических отношениях", - сказал посол.

    Мамытканов также отметил, что практическим результатом экономического взаимодействия стало открытие в ходе визита пятизвездочного гостиничного комплекса Baku Hotel на берегу озера Иссык-Куль, а также запуск новых проектов в рамках Азербайджано-Кыргызского фонда развития.

    По его словам, сотрудничество двух стран имеет и более широкое региональное значение, способствуя укреплению транспортной взаимосвязанности Центральной Азии и Южного Кавказа.

    "Наши страны разделяют мнение о важности соединения железнодорожного проекта Китай – Кыргызстан – Узбекистан с Транскаспийским международным транспортным маршрутом, также известным как Средний коридор. Проекты в этой сфере открывают новые возможности для укрепления транспортной взаимосвязанности Центральной Азии и Южного Кавказа", - подчеркнул дипломат.

    Посол также обратил внимание на развитие гуманитарных связей между странами. В частности, он назвал среднюю школу "Айкол Манас" в Агдамском районе символом исторической близости кыргызского и азербайджанского народов.

    Среди других значимых совместных инициатив Мамытканов упомянул открытие Парка кыргызско-азербайджанской дружбы и средней школы имени Низами Гянджеви в Бишкеке в октябре 2022 года, а также памятника кыргызскому писателю Чингизу Айтматову в Баку в апреле 2024 года.

    Он добавил, что Дни культуры Кыргызстана регулярно проводятся в Азербайджане, а Дни культуры Азербайджана - в Кыргызстане на взаимной основе.

    Максат Мамытканов Кыргызстан Азербайджан Союзники Азербайджано-Кыргызский фонд развития
    Maksat Mamıtkanov: Bişkeklə Bakı arasında əməkdaşlıq strateji müstəviyə keçib
    Kyrgyz ambassador hails growing ties with Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    20:30
    Спикер Палаты представителей США Джонсон покинет пост лидера республиканцев
    Другие страны
    20:21
    Фото
    В Баку состоялось официальное открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту
    Внешняя политика
    20:20
    Вэнс: Республиканцы проиграли на выборах из-за войны с Ираном
    Другие страны
    20:16
    Кямаледдин Гейдаров: Соревнования по пожарно-спасательному спорту укрепляют связи между странами
    Внешняя политика
    20:09
    Кямаледдин Гейдаров: Азербайджан признан одним из международных центров спорта
    Внешняя политика
    20:06
    Фото
    Состоялась презентация фильма İsmayıl məqamı, посвященного шехиду Исмаилу Керимли
    Kультурная политика
    19:56
    Румыния приступила к перезапуску первого энергоблока АЭС после засухи
    Другие страны
    19:46
    Зияфет Аскеров: Азербайджан и Алжир успешно взаимодействуют на международной арене
    Внешняя политика
    19:43
    ОПЕК: Рост расходов на морские перевозки создает угрозы для стабильности энергорынков
    Энергетика
    Лента новостей