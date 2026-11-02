Самир Шарифов: Развитие Среднего коридора способствует региональной интеграции

Азербайджан и Кыргызстан поддерживают эффективное сотрудничество не только на двустороннем уровне, но и в рамках международных организаций.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на мероприятии, посвященном 35-й годовщине Дня независимости Кыргызстана.

По его словам, в последние годы отношения Азербайджана со странами Центральной Азии приобрели новое стратегическое значение.

"Наши страны ведут тесный политический диалог и поддерживают инициативы друг друга в рамках Организации тюркских государств, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и других многосторонних платформ", - отметил он.

Самир Шарифов подчеркнул, что отношения между Баку и Бишкеком основаны на общей истории, языковой и культурной близости, а также взаимном уважении и доверии.

Он также отметил, что государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в июле текущего года стал важной вехой в развитии двусторонних отношений. По его словам, подписание Договора о союзнических отношениях официально подняло межгосударственные отношения на уровень союзничества и укрепило политические и правовые основы дальнейшего сотрудничества.

Замминистра добавил, что стороны намерены укрепить практическое сотрудничество в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах.

Отдельно он выделил развитие Среднего коридора, диверсификацию транспортных связей и укрепление цифровой взаимосвязанности, отметив их значение для расширения торговли и региональной интеграции.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Самир Шарифов назвал строительство Кыргызстаном школы "Манас" в Агдаме символом братской солидарности и высоко оценил поддержку, оказанную Кыргызстаном Азербайджану.