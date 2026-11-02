Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Самир Шарифов: Развитие Среднего коридора способствует региональной интеграции

    Внешняя политика
    • 02 ноября, 2026
    • 20:01
    Самир Шарифов: Развитие Среднего коридора способствует региональной интеграции

    Азербайджан и Кыргызстан поддерживают эффективное сотрудничество не только на двустороннем уровне, но и в рамках международных организаций.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на мероприятии, посвященном 35-й годовщине Дня независимости Кыргызстана.

    По его словам, в последние годы отношения Азербайджана со странами Центральной Азии приобрели новое стратегическое значение.

    "Наши страны ведут тесный политический диалог и поддерживают инициативы друг друга в рамках Организации тюркских государств, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и других многосторонних платформ", - отметил он.

    Самир Шарифов подчеркнул, что отношения между Баку и Бишкеком основаны на общей истории, языковой и культурной близости, а также взаимном уважении и доверии.

    Он также отметил, что государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в июле текущего года стал важной вехой в развитии двусторонних отношений. По его словам, подписание Договора о союзнических отношениях официально подняло межгосударственные отношения на уровень союзничества и укрепило политические и правовые основы дальнейшего сотрудничества.

    Замминистра добавил, что стороны намерены укрепить практическое сотрудничество в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах.

    Отдельно он выделил развитие Среднего коридора, диверсификацию транспортных связей и укрепление цифровой взаимосвязанности, отметив их значение для расширения торговли и региональной интеграции.

    Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Самир Шарифов назвал строительство Кыргызстаном школы "Манас" в Агдаме символом братской солидарности и высоко оценил поддержку, оказанную Кыргызстаном Азербайджану.

    Самир Шарифов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Азербайджано-кыргызские отношения
    Samir Şərifov: Orta Dəhlizin inkişafı regional inteqrasiyaya töhfə verir
    Samir Sharifov: Middle Corridor development contributes to regional integration
    44 filmi
    44 filmi

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