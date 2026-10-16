Эмин Амруллаев: Азербайджан и Узбекистан успешно обмениваются опытом в сфере образования

Азербайджан и Узбекистан успешно обмениваются опытом в сфере образования.

Как сообщает сотрудник Report из Карабаха, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на II Форуме ректоров, посвященном развитию азербайджано-узбекского партнерства в сфере высшего образования.

Министр подчеркнул важность расширения академических связей между вузами Азербайджана и Узбекистана, укрепления обмена опытом и реализации совместных инициатив:

"Хотел бы отметить, что после освобождения наших земель от оккупации первым проектом в Карабахе, первым подарком стала школа имени Мирзы Улугбека в городе Физули, построенная по инициативе президента Узбекистана. Я также хотел бы особо отметить, что Азербайджан и Узбекистан связывает общее культурное и историческое наследие, уходящее корнями в многовековую историю. Основная миссия, стоящая перед нами как работниками сферы образования, заключается в передаче этой дружбы, этого братства следующим поколениям посредством образования".

Амруллаев сообщил, что в настоящее время более 150 граждан Узбекистана получают образование в Азербайджане:

"Это хороший показатель, потому что несколько лет назад эта цифра была примерно в три-четыре раза меньше. Сегодня 1 из 10 иностранных студентов, обучающихся в Карабахском университете, является гражданином Узбекистана. Это также нас очень радует, поскольку приезд студентов из братского Узбекистана в Карабах имеет особую ценность для нас".

Министр также отметил, что сегодня в Узбекистане обучается около 300 азербайджанских студентов.