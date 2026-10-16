Совет прессы готовит принцип, регулирующий правила использования ИИ в медиа

Ведется работа по добавлению нового принципа, связанного с искусственным интеллектом (ИИ), в Правила профессиональной этики журналистов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Совета прессы Мушфиг Алескерли на IX Съезда журналистов Азербайджана.

По его словам, новый принцип определит правила использования ИИ в деятельности субъектов медиа:

"В редакциях субъектов медиа должны быть приняты внутренние документы, определяющие правила использования систем ИИ, которые четко определяют цели, границы использования ИИ, процедуры проверки и ответственность редакции. Редакции должны создать соответствующие условия для повышения квалификации своих сотрудников в использовании ИИ".