    Спецпредставитель генсека НАТО в ближайшее время посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    • 08 мая, 2026
    • 19:38
    Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Кевин Хэмилтон в ближайшее время посетит Азербайджан.

    Об этом европейскому бюро Report сообщил официальный представитель альянса.

    В настоящее время Хэмилтон находится с визитом в Грузии в рамках своей второй поездки в регион после назначения на должность.

    Ранее в апреле он посетил Армению.

    В НАТО заявили, что усилия Хэмилтона направлены на укрепление диалога и сотрудничества североатлантического блока со странами Южного Кавказа, который в организации называют "регионом стратегической важности".

    Североатлантический альянс (НАТО) Кевин Хэмилтон Визит в Азербайджан Южный Кавказ
    NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi yaxın vaxtlarda Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV
    NATO's Special Representative Kevin Hamilton to visit Azerbaijan - EXCLUSIVE

