Спецпредставитель генсека НАТО в ближайшее время посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Кевин Хэмилтон в ближайшее время посетит Азербайджан.

Об этом европейскому бюро Report сообщил официальный представитель альянса.

В настоящее время Хэмилтон находится с визитом в Грузии в рамках своей второй поездки в регион после назначения на должность.

Ранее в апреле он посетил Армению.

В НАТО заявили, что усилия Хэмилтона направлены на укрепление диалога и сотрудничества североатлантического блока со странами Южного Кавказа, который в организации называют "регионом стратегической важности".