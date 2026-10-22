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    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 22 октября, 2026
    • 08:13
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    4. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Проспект Гейдара Алиева, боковая дорога - в направлении центра;

    6. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    7. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    8. Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    9. Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении круга "Гялябя";

    10. Первая Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова.

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Проблема пробок в Баку
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    44 filmi
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