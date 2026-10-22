На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 22 октября, 2026
- 08:13
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Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева, боковая дорога - в направлении центра;
6. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
7. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении круга "Гялябя";
10. Первая Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова.