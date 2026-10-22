Ильхам Алиев Путь к Победе Лига конференций УЕФА Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига конференций УЕФА Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.10.2026)

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 08:58
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    110,75

    1,93

    49,90

    WTI (долл/барр)

    98,56

    1,41

    41,14

    Золото (долл/унция)

    4 106,10

    - 43,90

    - 235,00

    Индексы

    Dow-Jones

    52 856,09

    360,21

    4 792,80

    S&P 500

    7 757,17

    44,60

    911,67

    Nasdaq

    26 702,86

    278,04

    3 460,87

    Nikkei

    63 228,08

    - 1 847,34

    12 888,60

    Dax

    25 645,04

    340,62

    1 154,63

    FTSE 100

    10 752,88

    19,88

    821,50

    CAC 40 INDEX

    7 921,68

    83,19

    - 227,82

    Shanghai Composite

    3 713,03

    - 22,34

    - 255,81

    Bist 100

    11 577,12

    - 220,58

    315,60

    RTS

    940,69

    1,09

    - 173,44

    Валюта

    USD/EUR

    1,1245

    0,0000

    - 0,0500

    USD/GBP

    1,3399

    0,0000

    - 0,0074

    JPY/USD

    157,7000

    - 0,4400

    1,2500

    RUB/USD

    81,7650

    - 0,4100

    3,0150

    TRY/USD

    49,6259

    0,0500

    6,6697

    CNY/USD

    6,6752

    0,0000

    - 0,3138
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (22.10.2026)
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    10:26
    Видео
    Азербайджан завершил подготовку к ЧМ FIFA U-15 и футбольному фестивалю
    Футбол
    10:26
    МИД Японии: Азербайджан - наш ценный партнер
    Внешняя политика
    10:26
    В Азербайджане более 260 госучреждений внедряют электронную бухгалтерию
    Финансы
    10:24
    В Германии молодежное движение призвало к массовым протестам 31 октября
    Другие страны
    10:23
    МВФ ожидает более быстрое укрепление внешних позиций Азербайджана в 2026 году
    Бизнес
    10:20
    ЦБА разработал законодательный пакет по исламским финансам
    Финансы
    10:10
    Турпоток в Азербайджан сократился на 6%
    Туризм
    10:08
    МВФ: Рост экономики Азербайджана в 2031 году составит 2,5%
    Финансы
    10:08
    Азербайджанская нефть Azeri Light незначительно подорожала
    Энергетика
    Лента новостей