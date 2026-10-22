Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.10.2026)
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2026
- 08:57
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
110,75
|
1,93
|
49,90
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
98,56
|
1,41
|
41,14
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 106,10
|
- 43,90
|
- 235,00
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
52 856,09
|
360,21
|
4 792,80
|
S&P 500
|
7 757,17
|
44,60
|
911,67
|
Nasdaq
|
26 702,86
|
278,04
|
3 460,87
|
Nikkei
|
63 228,08
|
- 1 847,34
|
12 888,60
|
Dax
|
25 645,04
|
340,62
|
1 154,63
|
FTSE 100
|
10 752,88
|
19,88
|
821,50
|
CAC 40 INDEX
|
7 921,68
|
83,19
|
- 227,82
|
Shanghai Composite
|
3 713,03
|
- 22,34
|
- 255,81
|
Bist 100
|
11 577,12
|
- 220,58
|
315,60
|
RTS
|
940,69
|
1,09
|
- 173,44
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1245
|
0,0000
|
- 0,0500
|
USD/GBP
|
1,3399
|
0,0000
|
- 0,0074
|
JPY/USD
|
157,7000
|
- 0,4400
|
1,2500
|
RUB/USD
|
81,7650
|
- 0,4100
|
3,0150
|
TRY/USD
|
49,6259
|
0,0500
|
6,6697
|
CNY/USD
|
6,6752
|
0,0000
|
- 0,3138
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (22.10.2026)
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