İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Konfrans Liqası FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Konfrans Liqası FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.10.2026)

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 08:57
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    110,75

    1,93

    49,90

    Neft WTI (dollar/barel)

    98,56

    1,41

    41,14

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 106,10

    - 43,90

    - 235,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    52 856,09

    360,21

    4 792,80

    S&P 500

    7 757,17

    44,60

    911,67

    Nasdaq

    26 702,86

    278,04

    3 460,87

    Nikkei

    63 228,08

    - 1 847,34

    12 888,60

    Dax

    25 645,04

    340,62

    1 154,63

    FTSE 100

    10 752,88

    19,88

    821,50

    CAC 40 INDEX

    7 921,68

    83,19

    - 227,82

    Shanghai Composite

    3 713,03

    - 22,34

    - 255,81

    Bist 100

    11 577,12

    - 220,58

    315,60

    RTS

    940,69

    1,09

    - 173,44

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1245

    0,0000

    - 0,0500

    USD/GBP

    1,3399

    0,0000

    - 0,0074

    JPY/USD

    157,7000

    - 0,4400

    1,2500

    RUB/USD

    81,7650

    - 0,4100

    3,0150

    TRY/USD

    49,6259

    0,0500

    6,6697

    CNY/USD

    6,6752

    0,0000

    - 0,3138
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (22.10.2026)
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