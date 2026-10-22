Парламент Перу предоставил президенту особые полномочия для борьбы с преступностью

Парламент Перу одобрил предоставление президенту Кейко Фухимори особых законодательных полномочий для борьбы с преступностью и ликвидации последствий климатического феномена Эль-Ниньо.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Сената Конгресса, соответствующее решение было принято по итогам голосования.

"Пленум Сената Конгресса республики одобрил законодательную инициативу Палаты депутатов, предусматривающую передачу исполнительной власти полномочий по принятию законов в сфере общественной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, реагирования на них и ликвидации последствий феномена Эль-Ниньо", - говорится в сообщении.

Инициативу поддержали 35 сенаторов, 18 проголосовали против, еще шестеро воздержались.

Согласно решению парламента, исполнительная власть получит право в течение 90 дней принимать законы по указанным направлениям без дополнительного одобрения Конгресса.

В частности, в сфере общественной безопасности предусмотрено ужесточение контроля за миграцией и предоставлением гражданства.

При этом парламентарии отказались передавать исполнительной власти дополнительные полномочия в вопросах занятости, инвестиций и модернизации государственного управления.