Ильхам Алиев Путь к Победе Лига конференций УЕФА Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига конференций УЕФА Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    КСИР заявил об ударах по четырем судам в Персидском заливе

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 09:10
    КСИР заявил об ударах по четырем судам в Персидском заливе

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили об ударах по четырем судам, участвовавшим в перевалке нефти с судна на судно в Персидском заливе.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом говорится в заявлении КСИР.

    По утверждению иранской стороны, после ударов на судах возникли пожары. В КСИР также сообщили, что еще три судна подорвались на минах к западу от Ормузского пролива.

    В заявлении содержится предупреждение, что дальнейшая эскалация со стороны вооруженных сил США может привести к прямым ударам по американским базам в регионе.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке
    SEPAH Fars körfəzində dörd gəmiyə zərbə endirildiyini bəyan edib
    Iran's IRGC says hit 4 ships in Gulf, 3 others struck mines near Strait of Hormuz
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    10:26
    Видео
    Азербайджан завершил подготовку к ЧМ FIFA U-15 и футбольному фестивалю
    Футбол
    10:26
    МИД Японии: Азербайджан - наш ценный партнер
    Внешняя политика
    10:26
    В Азербайджане более 260 госучреждений внедряют электронную бухгалтерию
    Финансы
    10:24
    В Германии молодежное движение призвало к массовым протестам 31 октября
    Другие страны
    10:23
    МВФ ожидает более быстрое укрепление внешних позиций Азербайджана в 2026 году
    Бизнес
    10:20
    ЦБА разработал законодательный пакет по исламским финансам
    Финансы
    10:10
    Турпоток в Азербайджан сократился на 6%
    Туризм
    10:08
    МВФ: Рост экономики Азербайджана в 2031 году составит 2,5%
    Финансы
    10:08
    Азербайджанская нефть Azeri Light незначительно подорожала
    Энергетика
    Лента новостей