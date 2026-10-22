КСИР заявил об ударах по четырем судам в Персидском заливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили об ударах по четырем судам, участвовавшим в перевалке нефти с судна на судно в Персидском заливе.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом говорится в заявлении КСИР.

По утверждению иранской стороны, после ударов на судах возникли пожары. В КСИР также сообщили, что еще три судна подорвались на минах к западу от Ормузского пролива.

В заявлении содержится предупреждение, что дальнейшая эскалация со стороны вооруженных сил США может привести к прямым ударам по американским базам в регионе.