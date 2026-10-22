КСИР заявил об ударах по четырем судам в Персидском заливе
Другие страны
- 22 октября, 2026
- 09:10
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Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили об ударах по четырем судам, участвовавшим в перевалке нефти с судна на судно в Персидском заливе.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом говорится в заявлении КСИР.
По утверждению иранской стороны, после ударов на судах возникли пожары. В КСИР также сообщили, что еще три судна подорвались на минах к западу от Ормузского пролива.
В заявлении содержится предупреждение, что дальнейшая эскалация со стороны вооруженных сил США может привести к прямым ударам по американским базам в регионе.
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