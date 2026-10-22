Трамп назвал ядерное разоружение одной из тем возможной встречи с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная трехсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином должна быть посвящена не только урегулированию российско-украинского конфликта, но и сокращению ядерных вооружений.

Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом американский лидер сообщил журналистам на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

Отвечая на вопрос о том, станет ли урегулирование российско-украинского конфликта темой потенциальной трехсторонней встречи, Трамп подчеркнул, что повестка переговоров будет значительно шире.

"Я не могу вам этого сказать, потому что речь идет не только об этом. Речь идет о ядерном разоружении. Так что дело не только в этом. Нам предстоит сделать еще многое. Но я думаю, что сейчас мы ближе к этому, чем когда-либо. Вы видите то же, что и я", - сказал президент США.

Журналисты также поинтересовались дальнейшим развитием военных действий, не уточнив, о каком именно конфликте идет речь.

"Мы тоже хотим положить конец войне, но в то же время хотим сохранить нынешнее положение, поскольку Россия не была вовлечена в значительной степени. Во всяком случае, ее участие в ситуации вокруг Ирана было минимальным", - заявил Трамп.