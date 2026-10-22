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    Трамп назвал ядерное разоружение одной из тем возможной встречи с Путиным и Си Цзиньпином

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 08:32
    Трамп назвал ядерное разоружение одной из тем возможной встречи с Путиным и Си Цзиньпином

    Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная трехсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином должна быть посвящена не только урегулированию российско-украинского конфликта, но и сокращению ядерных вооружений.

    Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом американский лидер сообщил журналистам на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

    Отвечая на вопрос о том, станет ли урегулирование российско-украинского конфликта темой потенциальной трехсторонней встречи, Трамп подчеркнул, что повестка переговоров будет значительно шире.

    "Я не могу вам этого сказать, потому что речь идет не только об этом. Речь идет о ядерном разоружении. Так что дело не только в этом. Нам предстоит сделать еще многое. Но я думаю, что сейчас мы ближе к этому, чем когда-либо. Вы видите то же, что и я", - сказал президент США.

    Журналисты также поинтересовались дальнейшим развитием военных действий, не уточнив, о каком именно конфликте идет речь.

    "Мы тоже хотим положить конец войне, но в то же время хотим сохранить нынешнее положение, поскольку Россия не была вовлечена в значительной степени. Во всяком случае, ее участие в ситуации вокруг Ирана было минимальным", - заявил Трамп.

    Дональд Трамп Владимир Путин Си Цзиньпин Российско-украинский конфликт Денуклеаризация
    Tramp Putin və Si Cinpinlə mümkün görüşün mövzusu kimi nüvə tərskilahını açıqlayıb
    44 filmi
    44 filmi

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