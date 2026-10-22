Tramp Putin və Si Cinpinlə mümkün görüşün mövzusu kimi nüvə tərskilahını açıqlayıb
- 22 oktyabr, 2026
- 08:48
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Çin Sədri Si Cinpinlə mümkün üçtərəfli görüşün yalnız Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinə deyil, həm də nüvə silahlarının azaldılmasına yönəlməli olduğunu bildirib.
"Report"un yerli mediaya istinadən məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri Vaşinqton yaxınlığındakı Endryus aviabazasında jurnalistlərə bildirib.
Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinin potensial üçtərəfli görüşün mövzusu olub-olmayacağı ilə bağlı suala cavab olaraq Tramp danışıqlar gündəliyinin xeyli geniş olacağını vurğulayıb.
"Bunu sizə deyə bilmərəm, çünki söhbət təkcə bununla bağlı deyil. Söhbət nüvə tərksilahından gedir. Beləliklə, iş təkcə bu deyil. Görüləsi daha çox işimiz var. Amma düşünürəm ki, indi buna həmişəkindən daha yaxınıq. Siz də mənim gördüyümü görürsünüz," - ABŞ Prezidenti deyib.
Jurnalistlər həmçinin hansı münaqişədən bəhs etdiklərini dəqiqləşdirmədən hərbi əməliyyatların daha da inkişafı ilə bağlı sorğular aparıblar.
"Biz də müharibəyə son qoymaq istəyirik, eyni zamanda, indiki vəziyyəti saxlamaq istəyirik, çünki Rusiya əhəmiyyətli dərəcədə iştirak etməyib. Hər halda, onun İran ətrafındakı vəziyyətdə iştirakı minimal idi", - Tramp deyib.