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    В Японии из-за уязвимости в PHP временно отключили правительственные сайты

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 07:56
    В Японии из-за уязвимости в PHP временно отключили правительственные сайты

    В Японии из-за критической уязвимости в языке программирования PHP временно приостановили работу ряда правительственных и коммерческих сайтов.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом свидетельствуют сообщения администраторов затронутых интернет-ресурсов.

    В частности, некоторое время были недоступны отдельные разделы и онлайн-сервисы министерств финансов и здравоохранения. Сбои также затронули сайты интернет-провайдеров, разработчиков компьютерных игр и стриминговых платформ.

    Национальное полицейское управление Японии 21 октября предупредило об угрозе, связанной с обнаруженной уязвимостью.

    Позднее вечером премьер-министр Санаэ Такаити призвала владельцев сайтов незамедлительно установить необходимые обновления безопасности, а при невозможности сделать это - временно приостановить работу интернет-ресурсов.

    Хакерская атака (Кибератаки) Япония
    Yaponiyada PHP-də zəifliyə görə hökumət saytları müvəqqəti bağlanıb
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