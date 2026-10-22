В Японии из-за уязвимости в PHP временно отключили правительственные сайты

В Японии из-за критической уязвимости в языке программирования PHP временно приостановили работу ряда правительственных и коммерческих сайтов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом свидетельствуют сообщения администраторов затронутых интернет-ресурсов.

В частности, некоторое время были недоступны отдельные разделы и онлайн-сервисы министерств финансов и здравоохранения. Сбои также затронули сайты интернет-провайдеров, разработчиков компьютерных игр и стриминговых платформ.

Национальное полицейское управление Японии 21 октября предупредило об угрозе, связанной с обнаруженной уязвимостью.

Позднее вечером премьер-министр Санаэ Такаити призвала владельцев сайтов незамедлительно установить необходимые обновления безопасности, а при невозможности сделать это - временно приостановить работу интернет-ресурсов.