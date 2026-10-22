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    Yaponiyada PHP-də zəifliyə görə hökumət saytları müvəqqəti bağlanıb

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2026
    • 08:04
    Yaponiyada PHP-də zəifliyə görə hökumət saytları müvəqqəti bağlanıb

    Yaponiyada bir sıra dövlət və kommersiya saytları PHP proqramlaşdırma dilindəki kritik zəiflik səbəbindən işini müvəqqəti dayandırıb.

    "Report"un yerli mediaya istinadən məlumatına görə, bunu təsirlənmiş veb saytların administratorlarının məlumatları göstərir.

    Xüsusilə, Maliyyə və Səhiyyə nazirliklərinin müəyyən bölmələri və onlayn xidmətləri müvəqqəti olaraq əlçatan deyil. Fasilələr internet xidməti provayderlərinin, kompüter oyunları tərtibatçılarının və yayım platformalarının veb saytlarına da təsir edib.

    Yaponiyanın Milli Polis İdarəsi oktyabrın 21-də aşkarlanmış zəifliklə əlaqəli təhlükə barədə xəbərdarlıq edib.

    Axşam saatlarında Baş nazir Sanae Takaiçi veb sayt sahiblərini dərhal lazımi təhlükəsizlik yeniləmələrini quraşdırmağa və bunu edə bilmədikləri təqdirdə saytların fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmağa çağırıb.

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