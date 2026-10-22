Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2026)
- 22 октября, 2026
- 09:04
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16%, до 1,9113 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,83%, до 2,0791 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9113
|
100 российских рублей
|
2,0791
|
1 австралийский доллар
|
1,1930
|
1 белорусский рубль
|
0,5530
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1285
|
1 чешская крона
|
0,0787
|
1 китайский юань
|
0,2547
|
1 датская крона
|
0,2557
|
1 грузинский лари
|
0,6546
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0180
|
1 британский фунт
|
2,2774
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1719
|
1 швейцарский франк
|
2,0657
|
1 израильский шекель
|
0,5491
|
1 канадский доллар
|
1,2113
|
1 кувейтский динар
|
5,4803
|
100 казахстанских тенге
|
0,3790
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5228
|
1 молдавский лей
|
0,0949
|
1 норвежская крона
|
0,1815
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6115
|
1 польский злотый
|
0,4386
|
1 румынский лей
|
0,3580
|
1 сербский динар
|
0,0163
|
1 сингапурский доллар
|
1,3312
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3054
|
1 Турецкая лира
|
0,0343
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0377
|
100 Японских йен
|
1,0778
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9671
|
Золото
|
6954,4620
|
Серебро
|
95,7504
|
Платина
|
2711,3300
|
Палладий
|
1805,0345