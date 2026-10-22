Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2026)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16%, до 1,9113 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,83%, до 2,0791 маната.