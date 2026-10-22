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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2026)

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 09:04
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16%, до 1,9113 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,83%, до 2,0791 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9113

    100 российских рублей

    2,0791

    1 австралийский доллар

    1,1930

    1 белорусский рубль

    0,5530

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1285

    1 чешская крона

    0,0787

    1 китайский юань

    0,2547

    1 датская крона

    0,2557

    1 грузинский лари

    0,6546

    1 гонконгский доллар

    0,2167

    1 индийская рупия

    0,0180

    1 британский фунт

    2,2774

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1719

    1 швейцарский франк

    2,0657

    1 израильский шекель

    0,5491

    1 канадский доллар

    1,2113

    1 кувейтский динар

    5,4803

    100 казахстанских тенге

    0,3790

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5228

    1 молдавский лей

    0,0949

    1 норвежская крона

    0,1815

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6115

    1 польский злотый

    0,4386

    1 румынский лей

    0,3580

    1 сербский динар

    0,0163

    1 сингапурский доллар

    1,3312

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3054

    1 Турецкая лира

    0,0343

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0377

    100 Японских йен

    1,0778

    1 Новозеландский доллар

    0,9671

    Золото

    6954,4620

    Серебро

    95,7504

    Платина

    2711,3300

    Палладий

    1805,0345
    Курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.10.2026)
    CBA currency exchange rates (22.10.2026)
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