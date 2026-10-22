İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Konfrans Liqası FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Konfrans Liqası FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.10.2026)

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,16 % artaraq 1,9113 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,83 % artaraq 2,0791 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9113

    100 Rusiya rublu

    2,0791

    1 Avstraliya dolları

    1,1930

    1 Belarus rublu

    0,5530

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1285

    1 Çexiya kronu

    0,0787

    1 Çin yuanı

    0,2547

    1 Danimarka kronu

    0,2557

    1 Gürcü larisi

    0,6546

    1 Honq Konq dolları

    0,2167

    1 Hindistan rupisi

    0,0180

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2774

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1719

    1 İsveçrə frankı

    2,0657

    1 İsrail şekeli

    0,5491

    1 Kanada dolları

    1,2113

    1 Küveyt dinarı

    5,4803

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3790

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5228

    1 Moldova leyi

    0,0949

    1 Norveç kronu

    0,1815

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6115

    1 Polşa zlotası

    0,4386

    1 Rumıniya leyi

    0,3580

    1 Serbiya dinarı

    0,0163

    1 Sinqapur dolları

    1,3312

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3054

    Türk lirəsi

    0,0343

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0377

    Yapon yeni

    1,0778

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9671

    Qızıl

    		 6954,4620

    Gümüş

    95,7504

    Platin

    2711,3300

    Palladium

    1805,0345
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Manatın məzənnəsi Valyuta məzənnələri Azərbaycan manatı ABŞ dolları Rusiya rublu
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2026)
    CBA currency exchange rates (22.10.2026)
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    10:23
    Azərbaycanda 3 milyard manatdan çox dövlət satınalma müqaviləsi elektron imzalanıb
    Maliyyə
    10:23
    Yaxşı eşitmə qabiliyyəti - fəallıq və uzunömürlülük üçün
    Sağlamlıq
    10:21
    Nazir: "Dövlət büdcəsinin 60 %-i elektron qaydada proqnozlaşdırılacaq"
    Maliyyə
    10:17
    Azərbaycanda rəqəmsal dövlət maliyyə informasiya sisteminin icrasına başlanılıb
    Maliyyə
    10:16
    Sahil Babayev: "Rəqəmsallaşma istiqamətində sürətli və kompleks addımlar atılır"
    Maliyyə
    10:11
    IMF: Azərbaycan iqtisadiyyatının artımı 2031-ci ildə 2,5 % təşkil edəcək
    Maliyyə
    10:09
    IMF: Azərbaycan 2026-cı ildə konsolidasiya siyasətinin icrasını davam etdirəcək
    Maliyyə
    10:07
    IMF bu il Azərbaycanın xarici mövqelərinin yaxşılaşmasının sürətlənəcəyini proqnozlaşdırır
    Maliyyə
    10:06
    AMB İslam maliyyəsinə dair qanunvericilik paketinin detallarını açıqlayıb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti