Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.10.2026)
- 22 oktyabr, 2026
- 09:00
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,16 % artaraq 1,9113 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,83 % artaraq 2,0791 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9113
|
100 Rusiya rublu
|
2,0791
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1930
|
1 Belarus rublu
|
0,5530
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1285
|
1 Çexiya kronu
|
0,0787
|
1 Çin yuanı
|
0,2547
|
1 Danimarka kronu
|
0,2557
|
1 Gürcü larisi
|
0,6546
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0180
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2774
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1719
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0657
|
1 İsrail şekeli
|
0,5491
|
1 Kanada dolları
|
1,2113
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4803
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3790
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5228
|
1 Moldova leyi
|
0,0949
|
1 Norveç kronu
|
0,1815
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6115
|
1 Polşa zlotası
|
0,4386
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3580
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0163
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3312
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3054
|
Türk lirəsi
|
0,0343
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0377
|
Yapon yeni
|
1,0778
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9671
|
Qızıl
|6954,4620
|
Gümüş
|
95,7504
|
Platin
|
2711,3300
|
Palladium
|
1805,0345