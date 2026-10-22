Си Цзиньпин заявил о готовности Китая укреплять стратегическое сотрудничество с КНДР

Китай намерен укреплять политическое доверие, расширять практическое сотрудничество и углублять стратегическое взаимодействие с Северной Кореей.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом говорится в телеграмме председателя КНР Си Цзиньпина, направленной лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

"Китайская сторона готова вместе с корейской стороной развивать традиционную китайско-корейскую дружбу, укреплять взаимное политическое доверие, расширять практическое сотрудничество, а также усиливать стратегическое взаимопонимание и координацию", - говорится в послании.

Си Цзиньпин подчеркнул, что эти усилия направлены на повышение благосостояния народов двух стран, а также поддержание мира и содействие развитию как в регионе, так и во всем мире.

Председатель КНР также напомнил о своем государственном визите в Северную Корею в июне текущего года, в ходе которого стороны достигли ряда важных договоренностей об углублении двусторонних отношений и укреплении стратегического взаимодействия.

Он отметил, что Китай и КНДР связывают традиционная дружба, взаимная поддержка и общая судьба, и выразил уверенность в дальнейшем развитии социализма в Северной Корее под руководством Трудовой партии Кореи.

Телеграмма датирована 20 октября и направлена в ответ на поздравление Ким Чен Ына по случаю 77-й годовщины образования КНР.