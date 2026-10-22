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    Си Цзиньпин заявил о готовности Китая укреплять стратегическое сотрудничество с КНДР

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 08:51
    Си Цзиньпин заявил о готовности Китая укреплять стратегическое сотрудничество с КНДР

    Китай намерен укреплять политическое доверие, расширять практическое сотрудничество и углублять стратегическое взаимодействие с Северной Кореей.

    Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), об этом говорится в телеграмме председателя КНР Си Цзиньпина, направленной лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

    "Китайская сторона готова вместе с корейской стороной развивать традиционную китайско-корейскую дружбу, укреплять взаимное политическое доверие, расширять практическое сотрудничество, а также усиливать стратегическое взаимопонимание и координацию", - говорится в послании.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что эти усилия направлены на повышение благосостояния народов двух стран, а также поддержание мира и содействие развитию как в регионе, так и во всем мире.

    Председатель КНР также напомнил о своем государственном визите в Северную Корею в июне текущего года, в ходе которого стороны достигли ряда важных договоренностей об углублении двусторонних отношений и укреплении стратегического взаимодействия.

    Он отметил, что Китай и КНДР связывают традиционная дружба, взаимная поддержка и общая судьба, и выразил уверенность в дальнейшем развитии социализма в Северной Корее под руководством Трудовой партии Кореи.

    Телеграмма датирована 20 октября и направлена в ответ на поздравление Ким Чен Ына по случаю 77-й годовщины образования КНР.

    Си Цзиньпин Ким Чен Ын Стратегическое сотрудничество Китайская Народная Республика (КНР) Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
    Si Cinpin Çinin KXDR ilə strateji əməkdaşlığı gücləndirməyə hazır olduğunu açıqlayıb
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