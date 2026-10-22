Si Cinpin Çinin KXDR ilə strateji əməkdaşlığı gücləndirməyə hazır olduğunu açıqlayıb
- 22 oktyabr, 2026
- 08:58
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Çin Şimali Koreya ilə siyasi etimadı gücləndirmək, praktik əməkdaşlığı genişləndirmək və strateji əlaqələri dərinləşdirmək niyyətindədir.
"Report"un Koreyanın Mərkəzi Teleqraf Agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Çin Sədri Si Cinpinin Şimali Koreya lideri Kim Çen Ina göndərdiyi teleqramda bildirilib.
"Çin tərəfi ənənəvi Çin-Koreya dostluğunu inkişaf etdirmək, qarşılıqlı siyasi etimadı möhkəmləndirmək, praktik əməkdaşlığı genişləndirmək, strateji anlaşma və koordinasiyanı gücləndirmək üçün Koreya tərəfi ilə işləməyə hazırdır", - teleqramda bildirilir.
Si Cinpin vurğulayıb ki, bu səylər hər iki ölkə xalqlarının rifahının yaxşılaşdırılmasına, eləcə də regionda və dünyada sülhün qorunmasına, inkişafın təşviq edilməsinə yönəlib.
Çin Sədri həmçinin bu ilin iyun ayında Şimali Koreyaya ikitərəfli münasibətlərin dərinləşdirilməsi və strateji əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə bağlı bir sıra mühüm razılaşmaların əldə olunduğu dövlət səfərini xatırladıb.
O, Çin və KXDR-i ənənəvi dostluq, qarşılıqlı dəstək və ortaq tale ilə bağladığını qeyd edərək, Koreya Əmək Partiyasının rəhbərliyi altında Şimali Koreyada sosializmin daha da inkişaf edəcəyinə əminliyini ifadə edib.
Teleqram 20 oktyabr tarixinə aid olub və Kim Çen Inın Çin Xalq Respublikasının qurulmasının 77-ci ildönümü münasibətilə təbrik mesajına cavab olaraq göndərilib.