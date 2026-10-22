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    В ряде городов Европы проходит серия фотовыставок против минной угрозы, созданной Арменией

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 08:21
    В ряде городов Европы проходит серия фотовыставок против минной угрозы, созданной Арменией

    В итальянском Милане состоялась очередная фотовыставка в рамках международной кампании "Мир без мин", организованной в Европе общественным объединением "Гилавар Фото Клуб" из Азербайджана.

    Как сообщает Report, посетителям выставки рассказали, что, несмотря на завершение конфликта между Арменией и Азербайджаном, мины, установленные в период оккупации, продолжают представлять угрозу для мирного населения и препятствуют установлению прочного мира. Было подчеркнуто, что Армения должна выполнить свои обязательства перед Азербайджаном и передать точные карты минных полей.

    Напомним, что в рамках кампании ранее прошла серия фотовыставок в европейских городах: 5 октября - в Женеве (Швейцария), 7 октября - в Брно (Чехия), 9 октября - в Любляне (Словения), 11 октября - в Сараево (Босния и Герцеговина), 13 октября - в Загребе (Хорватия), 15 октября - в Зальцбурге (Австрия) и 17 октября - в Риме (Италия).

    Отметим, что семьи пропавших без вести азербайджанцев также начали проводить в Европе акции протеста против Армении, организованные общественным объединением "Семьи пропавших без вести в Карабахе". Так, 20 октября группа семей пропавших без вести азербайджанцев провела акцию перед зданием Европейского парламента в Брюсселе, а 21 октября - на площади Шумана.

    Сообщается, что за время оккупации Арменией азербайджанских территорий пропали без вести 4 010 азербайджанцев, в том числе 71 ребенок, 288 женщин и 319 пожилых людей. На освобожденных территориях мины были обнаружены в населенных пунктах, на кладбищах и даже вокруг массовых захоронений, где были найдены останки некоторых пропавших без вести. В условиях продвижения мирной повестки особое значение приобретает установление судьбы пропавших без вести.

    В ряде городов Европы проходит серия фотовыставок против минной угрозы, созданной Арменией
    В ряде городов Европы проходит серия фотовыставок против минной угрозы, созданной Арменией
    В ряде городов Европы проходит серия фотовыставок против минной угрозы, созданной Арменией
    В ряде городов Европы проходит серия фотовыставок против минной угрозы, созданной Арменией
    В ряде городов Европы проходит серия фотовыставок против минной угрозы, созданной Арменией
    В ряде городов Европы проходит серия фотовыставок против минной угрозы, созданной Арменией
    В ряде городов Европы проходит серия фотовыставок против минной угрозы, созданной Арменией
    Карабах Минная угроза
    Фото
    Avropanın bir sıra şəhərlərində Ermənistanın mina təhlükəsinə qarşı silsilə aksiyalar keçirilir
    Фото
    Series of events held across Europe highlighting Armenia's landmine threat
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