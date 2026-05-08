Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Испании госпитализировали женщину с подозрением на хантавирус

    Другие страны
    • 08 мая, 2026
    • 19:57
    В Испании госпитализировали женщину с подозрением на хантавирус

    В Испании госпитализировали женщину с симптомами хантавируса, которая возвращалась в страну из ЮАР тем самым рейсом, на борту которого побывала заразившаяся пассажирка круизного лайнера MV Hondius.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Испанские органы здравоохранения сообщили о подозрении на хантавирус у 32-летней женщины из провинции Аликанте, лабораторные результаты тестирования еще ожидают.

    Женщина путешествовала из Йоханнесбурга тем же рейсом, на борту которого успела побывать уже умершая пассажирка круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирована вспышка заболевания. Как уже сообщалось, больную в итоге сняли с рейса до его отправления из-за слишком тяжелого состояния, она осталась в Йоханнесбурге и на следующий день умерла.

    Женщину в Испании, у которой подозревают хантавирус, поместили в больницу. Она имеет легкие респираторные симптомы. Органы здравоохранения устанавливают круг лиц, с которыми она контактировала в последние дни.

    В самолете женщина сидела на два ряда позади погибшей. Фактический контакт был непродолжительным.

    Ранее в Нидерландах сообщили о вероятном заражении хантавирусом стюардессы этого рейса.

    Заболевание хантавирусом Испания Вирусные заболевания

    Последние новости

    19:57

    В Испании госпитализировали женщину с подозрением на хантавирус

    Другие страны
    19:52

    В Анкаре прошло мероприятие к 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

    Экология
    19:47
    Фото
    Видео

    Курсанты полиции провели флешмоб, посвященный 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    19:38

    Спецпредставитель генсека НАТО в ближайшее время посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    19:27

    Полад Бюльбюльоглу: Гейдар Алиев всегда поддерживал молодых деятелей культуры Азербайджана

    Культура
    19:25

    SOCAR завершила покупку итальянской компании Italiana Petroli

    Энергетика
    19:13
    Фото

    Азербайджан и Эфиопия обсудили экономическое и инвестиционное сотрудничество

    Бизнес
    19:06

    Мирзоян и Окампо: Тайные планы министра и координатора кампании против Азербайджана

    Внешняя политика
    18:57

    FAO сообщила о росте мировых цен на продовольствие в апреле

    АПК
    Лента новостей