Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Саудовская Аравия перехватила выпущенную хуситами ракету в направлении Эр-Рияда

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 07:51
    Саудовская Аравия перехватила выпущенную хуситами ракету в направлении Эр-Рияда

    Силы противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную йеменскими хуситами в направлении Эр-Рияда.

    Как передает Report со ссылкой на Arab News, об этом сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

    "Силы ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную хуситами в направлении Эр-Рияда", - написал он в социальной сети X.

    В связи с инцидентом Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало национальную систему раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях, предупредив жителей столицы о возможной угрозе.

    Позднее ведомство сообщило об отмене воздушной тревоги.

    "Опасность для города Эр-Рияд миновала", - говорится в заявлении.

    Между тем агентство AFP сообщило о двух взрывах в Эр-Рияде на фоне срабатывания систем оповещения о воздушной угрозе.

    Турки аль-Малики Противовоздушная оборона (ПВО) Движение Ансар Аллах (хуситы) Саудовская Аравия
    Səudiyyə Ərəbistanı husilərin Ər-Riyad istiqamətində buraxdığı raketi zərərsizləşdirib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    09:05
    Сегодня в Премьер-лиге Misli пройдут еще два матча IX тура
    Футбол
    08:55
    The Telegraph планирует сократить около 100 сотрудников в рамках реорганизации
    Другие страны
    08:33
    Axios: Иран готовит покушения на американских дипломатов за рубежом
    Другие страны
    08:10
    Иран заявил, что не допустит военные корабли США в Персидский залив
    В регионе
    08:00
    В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15
    Футбол
    07:51
    Саудовская Аравия перехватила выпущенную хуситами ракету в направлении Эр-Рияда
    Другие страны
    07:16
    У побережья Тайваня произошли два землетрясения
    Другие страны
    06:54
    Во Франции усилят меры безопасности из-за новых акций протеста
    Другие страны
    06:22
    Командующий сухопутными войсками Ирана призвал армию сохранять максимальную боеготовность
    В регионе
    Лента новостей