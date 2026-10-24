Саудовская Аравия перехватила выпущенную хуситами ракету в направлении Эр-Рияда

Силы противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную йеменскими хуситами в направлении Эр-Рияда.

Как передает Report со ссылкой на Arab News, об этом сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

"Силы ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную хуситами в направлении Эр-Рияда", - написал он в социальной сети X.

В связи с инцидентом Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало национальную систему раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях, предупредив жителей столицы о возможной угрозе.

Позднее ведомство сообщило об отмене воздушной тревоги.

"Опасность для города Эр-Рияд миновала", - говорится в заявлении.

Между тем агентство AFP сообщило о двух взрывах в Эр-Рияде на фоне срабатывания систем оповещения о воздушной угрозе.