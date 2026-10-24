Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15

    Футбол
    • 24 октября, 2026
    • 08:00
    В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15

    Сегодня в Баку стартует чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15.

    Как сообщает Report, в первый день соревнований состоятся 92 матча.

    Сборная Азербайджана в 19:30 встретится с командой Тимора-Лешти в Бакинском кристальном зале. Перед матчем на этой же арене пройдет официальная церемония открытия турнира.

    В соревнованиях принимают участие команды, представляющие ассоциации - члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата состоится около 1 000 матчей.

    Чемпионат мира U-15, который завершится 30 октября, пройдет в Говсанском спортивном комплексе. Матчи открытия и финальные встречи состоятся в Бакинском кристальном зале.

    В Говсанском спортивном комплексе приняты все необходимые меры для проведения соревнований на высоком уровне. На территории комплекса, построенного в короткие сроки, оборудованы 10 футбольных полей, позволяющих проводить одновременно 20 матчей. Кроме того, создана вся необходимая инфраструктура для организации турнира.

    Напомним, 25 октября сборная Азербайджана сыграет с Андоррой в 12:45 и Австралией в 19:30. Обе встречи пройдут на поле 10А Говсанского спортивного комплекса.

    26 октября национальная команда встретится с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15. Эти матчи также состоятся на поле 10А.

    Bakıda FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalına start verilir
    FIFA U-15 World Cup & Festival opens in Baku today
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    09:05
    Сегодня в Премьер-лиге Misli пройдут еще два матча IX тура
    Футбол
    08:55
    The Telegraph планирует сократить около 100 сотрудников в рамках реорганизации
    Другие страны
    08:33
    Axios: Иран готовит покушения на американских дипломатов за рубежом
    Другие страны
    08:10
    Иран заявил, что не допустит военные корабли США в Персидский залив
    В регионе
    08:00
    В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15
    Футбол
    07:51
    Саудовская Аравия перехватила выпущенную хуситами ракету в направлении Эр-Рияда
    Другие страны
    07:16
    У побережья Тайваня произошли два землетрясения
    Другие страны
    06:54
    Во Франции усилят меры безопасности из-за новых акций протеста
    Другие страны
    06:22
    Командующий сухопутными войсками Ирана призвал армию сохранять максимальную боеготовность
    В регионе
    Лента новостей