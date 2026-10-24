В Великобритании подростка задержали за публикации с критикой политика

В британском городе Уолсолл полиция задержала 15-летнего подростка из-за публикаций в социальных сетях, содержащих насмешки и оскорбления в адрес местного политика от Консервативной партии Саймона Беннетта.

Как передает Report со ссылкой на New York Post, подросток, поддерживающий партию Reform UK, опубликовал отредактированную фотографию Беннетта, пририсовав ему заячьи уши.

Изображение сопровождалось подписью: "Ам-ам… хрум-хрум… Слышите? Это кролик пожирает последние остатки репутации консерваторов Вулверхэмптона".

По данным издания, рано утром к дому подростка прибыли четверо полицейских на двух патрульных автомобилях. Его задержали в присутствии матери и соседей, а электронные устройства изъяли.

Затем подростка доставили в полицейский участок, где у него взяли образцы ДНК и отпечатки пальцев.