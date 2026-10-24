У побережья Тайваня произошли два землетрясения
Другие страны
- 24 октября, 2026
- 07:16
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У восточного побережья Тайваня в ночь на 24 октября произошли два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,8.
Как передает Report со ссылкой на Центральное метеорологическое управление Тайваня, подземные толчки были зафиксированы в 04:48 и 04:58 по местному времени (00:48 и 00:58 по бакинскому времени).
Эпицентр первого землетрясения находился в море в 31 км к востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,4 км.
Эпицентр второго землетрясения располагался примерно в 30 км к востоку от того же города, на глубине 16,6 км.
Наиболее сильные подземные толчки ощущались в уездах Хуалянь и Наньтоу.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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