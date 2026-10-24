У побережья Тайваня произошли два землетрясения

У восточного побережья Тайваня в ночь на 24 октября произошли два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,8.

Как передает Report со ссылкой на Центральное метеорологическое управление Тайваня, подземные толчки были зафиксированы в 04:48 и 04:58 по местному времени (00:48 и 00:58 по бакинскому времени).

Эпицентр первого землетрясения находился в море в 31 км к востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,4 км.

Эпицентр второго землетрясения располагался примерно в 30 км к востоку от того же города, на глубине 16,6 км.

Наиболее сильные подземные толчки ощущались в уездах Хуалянь и Наньтоу.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.