В США задержали подрядчика ЦРУ за передачу секретных данных своей девушке

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало подрядчика Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Иэна Бринксмана по обвинению в незаконной передаче секретной информации, касающейся национальной обороны, своей девушке, которая публиковала материалы на платформе Substack.

Как передает Report со ссылкой на Министерство юстиции США, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 42-летний Бринксман с 2020 года работал в одном из американских государственных ведомств, а с 2022 года занимался системной интеграцией в компании-подрядчике. Он имел допуск к совершенно секретной информации.

Следствие утверждает, что подозреваемый получил доступ к сведениям, выходившим за рамки его служебных обязанностей, и передал их женщине, с которой состоял в романтических отношениях, зная о ее намерении обнародовать эти данные.

Женщина вела блог на платформе Substack. В сентябре 2026 года она сообщила о публикации материалов, основанных на секретных оценках американского государственного ведомства. В социальных сетях она также написала: "Я также принимаю утечки".

Директор ФБР Кэш Пател заявил, что подозреваемый нарушил присягу, передав секретные сведения в сфере обороны.

"Защита американских секретов является главным приоритетом контрразведывательной деятельности ФБР. Любой, кто злоупотребляет доверием правительства, ставя под угрозу национальную безопасность и подвергая риску наших военнослужащих, ответит по всей строгости закона", - подчеркнул он.

В свою очередь директор ЦРУ Джон Рэтклифф отметил, что несанкционированное разглашение секретной информации представляет серьезную угрозу национальной безопасности, разведывательным источникам, проводимым операциям и сотрудникам управления.

В Минюсте подчеркнули, что предъявленные обвинения должны быть доказаны в суде, а до вынесения приговора подозреваемый считается невиновным.