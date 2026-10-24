Командующий сухопутными войсками Ирана призвал армию сохранять максимальную боеготовность

Командующий сухопутными войсками Ирана Али Джаханшахи призвал военнослужащих поддерживать высочайший уровень боевой готовности.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, командующий предупредил, что в условиях войны любая небрежность может "дорого обойтись".

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдуллахи заявил, что иранские войска готовы дать мощный ответ в случае повторного нападения США на Иран.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи также предупредил, что в случае возобновления масштабных боевых действий Тегеран нанесет удары по нефтяным объектам и подводным кабелям в районе Персидского залива.