Командующий сухопутными войсками Ирана призвал армию сохранять максимальную боеготовность
В регионе
- 24 октября, 2026
- 06:22
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Командующий сухопутными войсками Ирана Али Джаханшахи призвал военнослужащих поддерживать высочайший уровень боевой готовности.
Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, командующий предупредил, что в условиях войны любая небрежность может "дорого обойтись".
Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдуллахи заявил, что иранские войска готовы дать мощный ответ в случае повторного нападения США на Иран.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи также предупредил, что в случае возобновления масштабных боевых действий Тегеран нанесет удары по нефтяным объектам и подводным кабелям в районе Персидского залива.
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