Абдуллахи: ВС Ирана дадут сокрушительный ответ на любую угрозу

Вооруженные силы Ирана дадут сокрушительный ответ на любую внешнюю угрозу.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, с таким предупреждением выступил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана и командующий Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" Али Абдуллахи.

Он напомнил, что попытки США и Израиля сломить Иран в ходе последних атак потерпели крах.

"Расчеты врага в очередной раз не оправдались", - заявил Абдуллахи, добавив, что иранская армия не ослабла.

Он также сообщил, что фронт сопротивления в Ливане, Палестине, Йемене и Ираке только укрепился.