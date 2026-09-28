Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Абдуллахи: ВС Ирана дадут сокрушительный ответ на любую угрозу

    В регионе
    • 28 сентября, 2026
    • 20:45
    Абдуллахи: ВС Ирана дадут сокрушительный ответ на любую угрозу

    Вооруженные силы Ирана дадут сокрушительный ответ на любую внешнюю угрозу.

    Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, с таким предупреждением выступил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана и командующий Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" Али Абдуллахи.

    Он напомнил, что попытки США и Израиля сломить Иран в ходе последних атак потерпели крах.

    "Расчеты врага в очередной раз не оправдались", - заявил Абдуллахи, добавив, что иранская армия не ослабла.

    Он также сообщил, что фронт сопротивления в Ливане, Палестине, Йемене и Ираке только укрепился.

    Али Абдуллахи Хатам аль-Анбия Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Abdullahi: İran Silahlı Qüvvələri hər cür təhdidə dağıdıcı cavab verəcək
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